Coburg vor 18 Stunden

Kraftfahrer richtet 2000 Euro Schaden an

Einen Schaden von 2000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag an einem Citroen, der im Kalenderweg auf einem Parkplatz an der Ecke Rodacher Straße abgestellt war. Der Unfall...