Kraftfahrer illegal in Deutschland unterwegs

Am Mittwochnachmittag hat eine zivile Streife der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth einen Kleintransporter mit polnischer Zulassung an der Anschlussstelle Weidensees auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin kontrolliert. Der 30-jährige Fahrer händigte zunächst nur seinen polnischen Führerschein aus und gab an, dass er seinen polnischen Ausweis verloren habe. Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurden jedoch sein abgelaufener ukrainischer Reisepass sowie sein nicht mehr gültiger polnischer Aufenthaltstitel gefunden. Somit hielt sich der Mann illegal in Deutschland auf und musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde der Ukrainer erkennungsdienstlich behandelt. Ihm wurde eine Frist zur Ausreise genannt. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung konnte der Mann seine geplante Fahrt nach Polen fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Aufenthaltsgesetz.