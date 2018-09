Kraftausdauertraining mit der VHS

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Kraftausdauertraining mit dem eigenen Körpergewicht", um 17.45 Uhr, Kurs "Rücken fit" um 18.45 Uhr und einen Gitarren-Crash-Kurs um 18 Uhr an. Alle Kurse beginnen am Donnerstag, 27. September, im Schulhaus. Anmeldung unter Telefonnummer 09261/ 60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red