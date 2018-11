Kraft war ein "fairer Berater"

Das Arbeitsleben von Klaus Kraft begann bereits im Jahr 1970, seit 1.1.1983 stand er ununterbrochen in den Diensten der ehemaligen Raiffeisenbank Hammelburg, die durch Fusion seit ein paar Monaten zur VR-Bank Bad Kissingen eG wurde. Nun wurde Kraft in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, in einer sehr bewegenden Laudatio dankte Vorstand Roland Knoll dem scheidenden Mitarbeiter: "Sie waren ein Teil unserer Bank", skizzierte Knoll den Lebensweg des frisch gebackenen Rentners.

Klaus Kraft war war bei der Bayerischen Allianz "Leiter des Inspektorrats Karlstadt", ehe er den Kundenbestand der Genossenschaftsbank übernahm. "Sie haben sich in diesen 35 Jahren mit Ihrer Arbeit und Ihren Kunden identifiziert, jederzeit konnten Sie Ihr Wissen und Ihre Leistung abrufen, Sie taten es mit Freude und Erfüllung!"

Knoll lobte die verbindliche, loyale und konsequente Art Krafts: "Sie waren ein fairer Berater!" Verbunden mit den besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt bedankte sich der Vorstand bei dem Ehepaar Kraft.

Und was sagte der Geehrte? "Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man so lange Zeit in diesem Hause arbeiten durfte und nun Abschied nimmt!" blb