Kraft-Seminar in Vierzehnheiligen

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, das Seminar "Wecke die Kraft in dir" im Diözesanhaus an. Es beginnt am Freitag um 18 Uhr und endet am Sonntag um 13 Uhr.

In der Natur ist der Frühling eingekehrt, alles grünt und blüht. Von dieser vitalen Energie lassen sich auch die Teilnehmer inspirieren. Diese nehmen die Kraft in der Natur bewusst wahr, stärken ihre Mitte, spüren die Kraft im Innern und beschäftigen sich mit der Kraft der Gedanken. Auf entsprechende Kleidung ist zu achten, da auch Einheiten im Freien stattfinden. Interessierte können auf der Homepage der Bildungshäuser www.14hl.de wichtige Hinweise bezüglich der aktuellen Lage einsehen. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis zum Freitag, 5. Juni, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter Telefon 09571/926-0, per E-Mail info@14hl.de oder Internet unter www.14hl.de. red