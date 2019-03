Kraft für schwere Zeiten

Am Montag, 25. März, findet in der Hospizakademie Bamberg von 9 bis 17 Uhr das Seminar "Kraft und Mut für schwere Zeiten" statt. Das Angebot soll eine professionelle Unterstützung für pflegende Angehörige sein. Das Seminar hilft einerseits dabei, die Bedürfnisse schwer kranker Menschen zu erkennen, andererseits soll es auch Kraftquellen für pflegende Angehörige aufzeigen und einen Leitfaden für sozialrechtliche Fragestellungen bieten. Das Seminar wird von Alexandra Raab (Krankenschwester, Pflegerische Leitung SAPV Bamberg, zertifizierte Wundassistentin, zertifizierte Kursleiterin Palliative Care), Sonja von Both (Coach, Change-Management-Qualifizierung, Dozentin in der Erwachsenenbildung, Mitarbeiterin der SAPV für Sozialrechtliche Beratung) und Markus Starklauf (Dipl. Theol., Praxis für Psychotherapie, Seminarleiter für Burnout-Prophylaxe, Leiter der Hospizakademie Bamberg) gestaltet. Infos und Anmeldung unter www.hospiz-akademie.de oder telefonisch unter 0951/9550722. red