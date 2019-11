Kraft für den Alltag holen

Kraft für den Alltag bekommen, entspannen und aufatmen - dafür eignet sich der Sonntagabendgottesdienst "Atempause" in der evangelischen Kirche besonders gut. Am kommenden Sonntag ist ab 18 Uhr wieder Gelegenheit dazu. Für die musikalische Ausgestaltung sorgt Vera Schamberger (Gesang), begleitet von Gabriele Töpfer am Klavier. Die Gedanken von Pfarrerin Gabriele Töpfer stehen unter der Überschrift "Amazing grace". Im Anschluss ist bei einer Tasse Tee Zeit für ein Gespräch. red