Kraft für den Alltag holen

Kraft für den Alltag bekommen, entspannen und aufatmen - dafür eignet sich der Sonntagabendgottesdienst "Atempause" in der evangelischen Kirche besonders gut. An diesem Sonntag, 30. Juni, ist um 18 Uhr wieder Gelegenheit dazu. Musikalisch ausgestaltet wird die Atempause vom Chor Piccolino des Gesangvereins Ebersdorf unter Leitung von Wolfgang Blümel. Für Impulse und Gedanken zum Thema "Was (mich) trägt ...?" sorgt Pfarrerin Gabriele Töpfer. Danach ist bei einem Getränk Zeit zum Nachklingen und Plaudern. red