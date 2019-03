Kraft des Atems nach Middendorf

Die Kraft des Atems erspüren können Interessierte bei einem Kurs der Volkshochschule ab 2. April in der Entspannungspraxis "LunA" in Zeil. Auf den Grundlagen des "Erfahrbaren Atems" nach Middendorf wollen die Teilnehmer mit Kursleiterin Gaby Schmitt durch Bewegungs- und Spürübungen die heilsame Wirkung für Körper und Seele erleben. Spannungen und Alltagsstress werden abgebaut. Je besser der Körper mit Sauerstoff versorgt wird, umso effektiver arbeiten Gehirn und Organe. Die Übungen werden im Stehen, Sitzen und Liegen ausgeführt und können in den Alltag übernommen werden. Der Kurs umfasst acht Abende, jeweils dienstags, von 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldungen für den Kurs möglich bei der Zeiler Volkshochschule. Petra Hohenberger, Ruf 09524/850686, nimmt Anmeldungen an. red