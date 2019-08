Am Donnerstag, 15. August, findet um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche in Memmelsdorf ein Festgottesdienst mit Kräuterweihe und Prozession statt. Im Anschluss laden Pfarrgemeinde- und Kirchenrat zum Frühschoppen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen auf den Kirchweihplatz in der Ortsmitte ein. Der Kirchweihgottesdienst findet am Sonntag, 18. August, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche statt. red