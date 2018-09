Kräuterwanderung rund um Gößweinstein

Eine Exkursion der Tourist-Info Gößweinstein zeigt am Mittwoch, 5. September, dass man nicht weit gehen muss, um eine Vielzahl Heilpflanzen zu entdecken. Diese Kräuterwanderung zeigt, welche Heilkraft in den Pflanzen steckt. Die familienfreundliche Strecke ist etwa drei Kilometer lang. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Tourist-Info. red