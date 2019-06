Kräuterwanderung rund um die Wallburg

Bei einem gemütlichen Spaziergang rund um die Wallburg tauchen die Teilnehmer in die faszinierende Welt der Kräuter und deren Verwendung in vergangenen Zeiten ein. Silke Blakeley zeigt Kräuter und Bäume, die teils auch im Aberglauben und bei Kulthandlungen eine wesentliche Rolle spielten. Die Exkursion ist eine Kooperationsveranstaltung des Vereins für Heimatgeschichte Eltmann und des Historischen Vereins Landkreis Haßberge. Bei freiem Eintritt sind auch Nichtmitglieder willkommen. Die Exkursion findet am Sonntag, 2. Juni, von 14 bis 16 Uhr statt, teilten die Veranstalter mit. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Wallburg. red