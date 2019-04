Kräuterwanderung mit Verkostung

Im Rahmen der Erwachsenenbildung lädt der katholische Frauenbund zur Kräuterwanderung am Samstag, 11. Mai, ein. Kräuterexpertin und Gesundheitstrainerin Elke Mahr übernimmt die Leitung. Treffpunkt ist am Spielplatz am Kellbach in Prächting um 13 Uhr. Nach der Kräuterwanderung wird eine Verkostung von verschiedenen Kräuteraufstrichen im Pfarrheim Ebensfeld angeboten. Für die Verkostung wird ein Unkostenbeitrag pro Person erhoben. Anmeldung für die Kräuterwanderung mit anschließender Verkostung wird bis Mittwoch, 8. Mai, unter Telefon 09573/1717 oder 2630033 (G. Klier) erbeten. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red