Der Bund Naturschutz Ebern lädt für den Sonntag, 30. Juni, zu einer Kräuterwanderung mit Herbert Stang ein. Der Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz des Gasthauses "Frankenstuben" in Ebern. Die etwa zweistündige Wanderung führt ins Gelände der nahen Baunachaue und Richtung Hetschingsmühle mit unterschiedlichen Lebensräumen. Kräuterkundler Herbert Stang zeigt verschiedene Pflanzen, die als Heilpflanzen Verwendung finden. Zudem will er auf den möglichen Gebrauch, den geeigneten Sammelzeitpunkt und Verwendungsmöglichkeiten hinweisen, wie der Bund Naturschutz mitgeteilt hat. red