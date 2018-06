Kräuterwanderung mit der VHS

red



In der Natur steht jetzt alles in der Blüte. Genau die richtige Zeit zum Sammeln von Heilkräutern wie Johanniskraut oder Schafgarbe. Auch zahlreiche Wildkräuter blühen derzeit und können in der Küche gut eingesetzt werden. Viel Wissenswertes darüber vermittelt Heil- und Wildkräuterexpertin Silvia Gumbrecht im Rahmen einer Kräuterwanderung der Volkshochschule am Sonntag, 24. Juni. Treffpunkt ist der Parkplatz am Goldbergsee um 16 Uhr. Bitte anmelden unter der Telefonnummer 09561/88250 oder online unter www.vhs-coburg.de