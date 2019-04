Kräuterwanderung mit den Gartenbauern

Eine Kräuterwanderung führt der Verein für Gartenbau und Landespflege Motten am kommenden Samstag, 13. April, durch. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr am Parkplatz Wasserscheide zwischen Motten und Kothen.Im Anschluss an die Führung gibt es ein Picknick mit Snacks und Tee aus gesammelten Kräutern. Es können auch Nichtmitglieder teilnehmen. sek