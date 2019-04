Kräutertag und Bienenglück

Bei einer gemeinsamen Pflanzaktion haben die Bienenhirten vom Projekt "Mensch - Biene - Bildung" und der übergreifende Fachdienst des Dominikus-Ringeisen-Werks Region Unterfranken über 100 Blumenpflanzen im Klostergarten in Maria Bildhausen gepflanzt. Eine große Palette an Blütenpflanzen stellte das Netzwerk "Blühende Landschaften" der Regionalgruppe Rhön-Grabfeld dem Bienenprojekt zur Verfügung. Zusätzlich wurde für die einheimischen Nutztiere im historischen Obst- und Bienengarten eine große Saatgutmischung für ein farbenfrohes "Blütenbuffet" von den Bienenhirten ausgesät. Der 2017 eröffnete Bienenlehrpfad lädt am Sonntag, 7. April, beim Bildhäuser Kräutertag von 11 bis 17 Uhr zur Entdeckungsreise ein. sek