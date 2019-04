Kräutertag eröffnet die Gartensaison

Besucher erleben am Sonntag, 7. April, von 11 bis 17 Uhr, rund um das Thema Kräuter im Kloster Maria Bildhausen zahlreiche Angebote und ein buntes Rahmenprogramm.Wer hinter die Kulissen der mittelalterlichen Gemäuer blickt, wird erstaunt sein von der Fülle an Produkten und Angeboten, die hier gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen entstehen. Erstmals eröffnet der Bildhäuser Kräutertag den sommerlichen Veranstaltungsreigen. Kräuterpoesie an der Kräuterschnecke, Kräutermärchen im Bienengarten, Kräuterführungen im Klostergarten, Kräuterpflanzen in der Kloster Gärtnerei und Verkauf im Kloster Laden, im Abteigebäude und in der Bildhäuser Scheune stehen auf dem Programm. Die Kaffeerösterei feiert ihr "11+1-jähriges" Bestehen. Um 16 Uhr findet in der Bildhäuser Kirche das Konzert "Geh Deinen Weg" mit Eva-Maria Klöhr und Chor statt. Und der Bienenlehrpfad lädt unter dem Motto "Mensch - Biene - Bildung" zu einer Entdeckungsreise ein. sek