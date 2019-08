Zum Fest Mariä Himmelfahrt haben Frauen aus der Pfarrei St. Bartholomäus Wildkräuter gesammelt und zu Sträußen gebunden. Am kommenden Donnerstag, 15. August, finden in der Bad Brückenauer Stadtpfarrkirche um 10.30 Uhr die Messe und Kräutersegnung statt, im Staatsbad ist in der Marienkirche um 19 Uhr Messe mit Kräutersegnung. Der Erlös aus den Spenden für die Kräutersträuße kommt Pfarrvikar Fidelis Kwazu für ein Kinderheim in Nigeria zugute. sek