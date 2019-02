Kräuterspaziergang in der Alten Schäferei

Die Kräuterpädagogin Lydia Fuchs bietet in der alten Schäferei in Ahorn Wildkräuterspaziergänge an. Sie sind sehr vielseitig.

Butter, Tinktur, Öl

Termine sind: 30. März: Gründonnerstagssuppe - ein Ritual im Frühling aus neun Wildkräutern, voller Vitalität und gegen die Frühjahrsmüdigkeit; 27. April: Sammeln von wilden Kräutern für eine Kräuterbutter, einen Gänseblümchen-trifft-Giersch-Salat und Senf selbst gemacht; 29. Juni: Johanniskraut - Sammeln und Herstellen eines Johanniskraut-Öls; 27. Juli: Die Korbblütler - eine der größten Pflanzenfamilien, Kennenlernen verschiedener einheimischer Korbblütenarten; 24. August: Tinkturen - Sammeln von Wildpflanzen und Blättern von Bäumen für eine vitalisierende Tinktur; 28. September: Wildheckenfrüchte - Herstellen eines Wildfruchtaufstrichs; 26. Oktober: Waldfrüchte und Geschichten zu Bäumen, Füllen eines Kernsäckchens.

Rechtzeitig anmelden

Die Rundgänge finden immer samstags von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Anmeldungen sind jeweils unbedingt erforderlich, sie können entweder telefonisch unter der Nummer 09566/807920 oder per E-Mail an lydia.fuchs1@gmx.de erfolgen. Anmeldeschluss ist eine Woche vor Veranstaltungstermin. Eine Teilnehmergebühr wird erhoben, heißt es in einer Mitteilung. red