Kräuterpädagogin Lydia Fuchs bietet am Samstag, 28. September, einen Wildkräuter-Spaziergang an der Alten Schäferei an. Wildheckenfrüchte stehen dabei im Mittelpunkt. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Schäferei. Anmeldung erbeten unter Tel. 09566/807920 oder per E-Mail an Lydia.Fuchs1@gmx.de. red