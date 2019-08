Zu einem jahreszeitlichen Kräuterspaziergang rund um das Kletterinformationszentrum (KIZ) in Obertrubach lädt die Tourist-Info Obertrubach am Donnerstag, 1. August, um 19 Uhr ein. Die Teilnehmer werden im leichten Gelände die essbaren wilden Kräuter bei Obertrubach kennenlernen. Anschließend werden die Teilnehmer den Spaziergang bei einem Getränk ausklingen lassen. Treffpunkt für den einstündigen Rundgang ist im KIZ in Obertrubach. red