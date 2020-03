Kräutergarten und Kanaren

Willibald Zöllner feierte bei guter Gesundheit in Schellenberg (Gemeinde Kleinsendelbach) seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar ist auch in seinem hohen Alter noch sehr fit. So ist er bei gutem Wetter auf einem Spaziergang in Schellenberg anzutreffen.

Zöllner arbeitete 33 Jahre in der Landwirtschaft, bevor sein Bruder den elterlichen Hof übernahm. Er erinnert sich trotz der Schwere der Arbeit gerne an die Zeit, als er mit den Pferdegespannen den Acker im Frühjahr pflügte. Was heute als die gute alte Zeit gesehen wird, war damals zeitintensive Arbeit, erzählt er. So entschloss er sich dann, eine Stelle in Erlangen beim Elektrogroßhandelsunternehmen FEGA anzunehmen. Die Arbeit dort habe ihm immer viel Spaß gemacht und er ist voller Lob über seine früheren Mitarbeiter. 29 Jahre blieb er dem Unternehmen treu, um anschließend in den verdienten Ruhestand zu gehen.

1966 heiratete Willy, wie er liebevoll von seiner Frau gerufen wird, in Neunkirchen am Brand. Die Trauung vollzog damals Pfarrer Matthäus Schmidtlein. Gerne denkt der Jubilar aber auch an frühere Urlaubsaufenthalte zurück. So ging er vielfach mit seiner Familie auf Wandertouren in Südtirol, war aber auch auf Flugreisen anzutreffen, um auf den Kanaren die Kraft für den Alltag zu sammeln.

Im Kräutergarten noch aktiv

Zu den heutigen Freuden des Jubilars gehören seine zwei Kinder und vier Enkelkinder, die ihren Opa gerne besuchen, was ihn besonders freut. Mit der Pflege seines Kräutergartens vertreibt sich der Jubilar die Zeit und wird liebevoll von seiner Frau umsorgt.

Zu den Gratulanten gehörten Landrat Hermann Ulm und Bürgermeisterin Gertrud Werner, die dem 90-jährigen ein Geschenk überreichten. Die örtlichen Vereine, Nachbarn, Freunde und Bekannte schlossen sich den Glückwünschen an.