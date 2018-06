Kräuterführung in Wachenroth

Mit dem Titel "Willkommen im Reich der wilden Kräuter " findet im Rahmen von Bayern Tour Natur am Freitag, 29. Juni, eine Führung zu den wilden Kräutern statt. Bei diesem Sammelspaziergang lernen Interessierte die heimischen Kräuter und ihre Verwendung kennen. Anschließend werden eine Tinktur und ein Balsam für die Hausapotheke zubereitet. Treffpunkt der kostenpflichtigen Veranstaltung ist um 17 Uhr an der Kleinwachenrother Mühle. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 27. Juni, erbeten und unter Telefon 09548/8024 oder per Mail an karin.seubert11@googlemail.com möglich. red