Kräuterführung in Oberschwappach

Der Frauenkreis Knetzgau unternimmt am Donnerstag, 19. April, um 16 Uhr, eine Kräuterführung am Schloss im Knetzgauer Ortsteil Oberschwappach. Die Führung übernimmt Elisabeth Schertel. Dann ist eine Einkehr geplant. Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 15.30 Uhr am Knetzgauer Friedhof. Auch

Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldung ist bis 14. April bei Helga Weinkauf (Telefon 09527/377) oder bei Petra Hobner (Ruf 09527/1609) erbeten. red