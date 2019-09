Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden laden zu einer Klosterkräuter-Führung mit Kaffee und Kuchen ein. Am Sonntag, 22. September, kann man von 13.30 bis 16 Uhr das besondere Ambiente des Klostergartens genießen. Die Kräutervielfalt ist sowohl als grüne Apotheke als auch kulinarisch sehr wertvoll. Anmeldung sind bis 21. September möglich unter Telefon 0951/18507082 oder per Mail an: christinehelmrich@gmx.de. red