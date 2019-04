Kräuterführung im Steigerwaldzentrum

Mit dem Frühling beginnt wieder die Zeit der "grünen Schätze", jenen Kräutern, die eine geballte Ladung an Kraft und Geschmack in sich haben. Bei einer zweistündigen Führung des Steigerwaldzentrums lernen Interessierte Giersch und Co. kennen beziehungsweise zu erkennen. Hilfreich sind dabei allerlei Pflanzenführer in gedruckter Form. Anschließend dürfen sie sich an verschiedenen grünen Leckerbissen laben. Exkursionsleiterin ist Gerlinde Rößner. Treffpunkt am Sonntag, 14. April, ist um 14 Uhr auf der Terrasse des Steigerwald-Zentrums. Ein Teilnehmerbeitrag wird erhoben. Anmeldungen sind erbeten unter T. 09382/31998-0. red