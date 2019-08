Kräuterfest in Wildensorg

Die Weihe von Duft- und Heilkräutern an Mariä Himmelfahrt haben in katholischen Gegenden eine sehr lange Tradition, die auch in Wildensorg seit der Eröffnung des dortigen Kräutergartens im Jahre 2002 wieder aufgelebt ist. Deshalb lädt der Obst- und Gartenbauverein Bamberg - Wildensorg auch in diesem Jahr wieder für kommenden Donnerstag, 15. August, zum Kräuterfest unter Schatten spendenden Bäumen direkt am Kräutergarten neben der Kirche ein. Bei regnerischem Wetter wird ein Zelt zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit einer Andacht an der Waldkapelle, bei der die von den Teilnehmern mitgebrachten Kräuter- und Würzbüschel geweiht werden. Kulinarisch geht es anschließend mit Kaffee und Kuchen sowie frisch gebackenen Hutkrapfen weiter, am späteren Nachmittag werden fränkische Brotzeiten und andere Speisen angeboten. Ab 16 Uhr bietet der Vorsitzende des Vereins, Rainer Giel, Führungen durch den Garten an, um einem interessierten Publikum die Heil- und Würzkraft der Pflanzen zu erläutern. red