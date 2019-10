Kräuterbüschel-Spende für das Zeiler Käppele

Der Zeiler Obst- und Gartenbauverein (OGV) bindet zum Hochfest "Maria Aufnahme in den Himmel" seit vielen Jahren Kräuterbüschel, die beim Gottesdienst gesegnet und gegen eine Spende abgegeben werden. Jetzt übergab Hubert Kuhn im Auftrag des Vereins beim sonntäglichen Abendgottesdienst den Erlös der Aktion an Pfarrer Michael Erhart. Hubert Kuhn dankte allen, welche die Kräuter gesammelt und gebunden haben, sowie den Gläubigen, die diese Büschel gegen eine Spende erwarben. Pfarrer Erhart zeigte sich sehr erfreut über den Geldbetrag in Höhe von 500 Euro für das Zeiler Käppele und wusste mit der Anschaffung neuer Evangelium-Leuchter auch schon einen Verwendungszweck. Auch er dankte allen, die jährlich Kräuter sammeln und binden. Mit rund 150 bis 170 Kräutersträußen sei das eine große Leistung, hieß es. Es sei immer wieder beeindruckend, die vielen Körbe mit der reichen Pracht der Kräuter vor dem Altar zu sehen, sagte der Zeiler Seelsorger bei der Übergabe der Vereinsspende. HB