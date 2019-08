Kräuterbüschel für Mariä Himmelfahrt

Im Gemeindezentrum in der Hartmannstraße 2 werden am Mittwoch, 14. August, um 17 Uhr Blumen und Kräuter zu Büscheln gebunden. Diese werden im Gottesdienst am Fest Mariä Himmelfahrt geweiht. Helfer sind herzlich willkommen, gerne auch mit Blumen und Kräutern. Am Fest Mariä Himmelfahrt am Donnerstag, 15. August, um 18 Uhr findet an derMarienstatue am Marienplatz neben der Herz- Jesu-Stadtpfarrkirche ein Marienlob mit der Blasmusik statt. Anschließend sind alle eingeladen, den Festtag ausklingen zu lassen. Für das leiblicheWohl wird gesorgt. sek