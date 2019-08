Kräuterbüschel für "Mariä Himmelfahrt"

Der Obst- und Gartenbauverein Pfarrweisach lädt ein zum Binden der Kräuterbüschel. Treffpunkt ist am Mittwoch, 14. August, um 14 Uhr im Garten der Familie Werner. Die Teilnehmer sollen Kräuter und Blumen mitbringen. Zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen, verspricht Andrea Werner. Die Kräuterbüschel werden dann noch am selben Tag in der Vorabendmesse um 18.30 Uhr gesegnet und dürfen mitgenommen werden. Auch neue Helfer sind willkommen. Andrea Werner: "Es ist immer ein sehr unterhaltsamer und auch lehrreicher Nachmittag." red