Kräuter und Sämereien sind das Thema

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Kronach bietet ein Jugendleiter-Seminar am Freitag, 3. Mai, im Veranstaltungsraum der Ökologischen Bildungsstätte in der Alten Schule an. Das Seminar leitet Christina Zehnter zum Thema "Kräuter und Sämereien" von 15 bis 18 Uhr. Anmeldungen sind bis 23. April unter Telefon 09266/6286 oder per E-Mail an beate.singhartinger@oekologische-bildungsstaette.de möglich. red