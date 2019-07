Kräuter und Bäume auf der Sommerwiese

Ein Rundgang auf der Streuobstwiese mit einer Kräuterpädagogin und Streuobstwiesenführerin wird am Freitag, 26. Juli, angeboten. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die dort wachsenden Kräuter und Bäume. Des Weiteren gibt es Informationen über die Kunst des Destillierens - von der Frucht zum Destillat - durch eine Brennerin und Edelbrandsommelière. Für das leibliche Wohl gibt es ein Sommermenü mit feinen Kräutern der Sommerwiese, begleitet von Destillaten. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 24. Juli, ist erforderlich bei Heidi Brehmer-Knauer unter Telefon 0151/10300774 oder über E-Mail an brennerei-brehmer-knauer@t-online.de. Treffpunkt ist um 17 Uhr bei der Brennerei Brehmer-Knauer in der Hauptstraße 51 in Hiltpoltstein. red