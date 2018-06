Kräuter sammeln und verarbeiten

sek



Einen Basis-Lehrgang "Sommer" bietet die Kräuterschule Roßbach am Samstag, 14. Juli, an. Dabei beschäftigen sich die Teilnehmer mit dem Bestimmen, Sammeln und Beernten von Sommer-, Wild- und Gartenkräutern und dem Schwerpunkt der Verarbeitung in der Küche und auch für die eigene Hausapotheke. Beginn des Lehrgangs ist um 10 Uhr im Garten in Modlos , der praktische Teil findet anschließend in der Kräuterschule in Roßbach statt. Anmeldungen zum Lehrgang werden noch bis Samstag, 7. Juli, unter g.sadunh@yahoo.de oder Tel.: 09744/306, entgegengenommen.