Der Obst- und Gartenbauverein Kupferberg lädt am morgigen Donnerstag um 19 Uhr zu einem Vortrag von Sabine Heucke-Gareis zum Thema "Konservieren von Kräutern" in den Gasthof Schiffauer ein. Die Referentin informiert darüber, wie man Duft, Fülle und Wirkung der sommerlichen Kräuter in die kalte Jahreszeit rettet, und gibt Tipps zu Vorratshaltung und Verwendung. kpw