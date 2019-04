Bei einem Spaziergang rund um Haus und Hof am Gründonnerstag, 18. April, kann man Kräuter kennenlernen und bestimmen, erfährt aber auch vieles über Inhaltsstoffe, Wirkung, Verarbeitung und deren Geschichte. Als Abschluss wird es eine Kostprobe der Gründonnerstagssuppe geben. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Feuerwehrhaus in Schossaritz. Anmeldung unter 09245/578. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red