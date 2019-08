Die Bedeutung des Feiertages Mariä Himmelfahrt stellte Pfarrer i.R. Wolfgang Scherbel am Donnerstag bei der Eucharistiefeier in der Herz-Jesu-Kirche heraus. Der Geistliche weihte die Kräuterbuschen und Blumen, die zuvor an die Gottesdienstbesucher gegen eine kleine Spende verteilt worden waren. Der Erlös ist für die Ministrantenarbeit in der Pfarrei bestimmt. Am Vortag hatten Karin Zimmer, Angelika Peters und Jacki Müller mit Ministranten die Kräutersträuße gebunden.