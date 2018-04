Kräuter für Kosmetik

sek



Unter der Leitung von Kräuter-, Natur- und Landschaftsführerin Jutta Vogt findet im Lernwerk Volkersberg am Samstag, 14. April, ein Nachmittag zum Thema "Naturkosmetik" statt. Es gibt unter fachkundiger Anleitung eine Entdeckungsreise in die Welt der Kräuter und deren mögliche Verwendung in der Kosmetik. Anmeldungen unter Tel.: 09741/913 232. Infos unter www.lernwerk.volkersberg.de