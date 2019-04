Kräuter entdecken

Die Volkshochschule bietet am Freitag, 12. April, den Kurs "Frühlingskräuter entdecken" an. Bei einer Kräuterwanderung lernen die Teilnehmer Wildkräuter am Wegesrand, am Bach und im Wald kennen. Der Kurs findet von 15 bis 17 Uhr am Parkplatz an der Leßbachtalhalle statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red