Das Amt für kommunale Jugendarbeit Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit dem Kreis-Jugendring Rhön-Grabfeld und der Kirchlichen Jugendarbeit Diözese Würzburg bieten am Samstag, 30. März, einen Kräsch-Kurs für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit mit wenig Zeit an. Das Angebot gilt für Personen aus den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. Der Kurs findet im Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium in Münnerstadt statt. Informationen gibt es unter Tel. 0971/ 801 70 15 oder Fax: 0971/ 801 70 11. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 27. März. sek