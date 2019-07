Kradfahrer verletzt

Auf der B 287 ereignete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde und ein Schaden von circa 2000 Euro entstand. Eine junge Ford-Fahrerin war von Bad Neustadt kommend in Richtung Münnerstadt unterwegs und hielt an einer Bushaltestelle an, um mit ihrem Fahrzeug zu wenden. Beim Wiederanfahren übersah sie zwei von hinten kommende Motorradfahrer. Der erste konnte noch problemlos ausweichen, der zweite geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dabei wurde er verletzt und kam mit dem Krankenwagen in ein Bad Neustädter Krankenhaus. pol