Kradfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Ein Motorradunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der KG 20 bei Münnerstadt. Dabei sucht die Polizei noch Zeugen. Wie die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck meldet, war gegen 13.40 Uhr ein 24-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda dort von Münnerstadt nach Burghausen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve musste der Mann stark abbremsen und kam zu Fall. Dabei zog sich der Motorradfahrer eine Fraktur am Schlüsselbein zu. Da nicht auszuschließen ist, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war, wurde die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck mit der Unfallaufnahme betraut. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Weiterhin wird der Fahrer gesucht, der zum Unfallzeitpunkt vom Münnerstädter Thoraxzentrum kam und nach links auf die KG 20 in Fahrtrichtung Münnerstadt einbog. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck, Tel.: 09722/944 40, entgegen. pol