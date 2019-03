Kradfahrer stürzt und bricht sich Knochen

Über Umwege erreichte die Polizei am Donnerstagabend die Mitteilung über einen gestürzten Motorradfahrer im Raum Wildflecken. Der 25-Jährige war nach den ersten Ermittlungen mit einer Enduromaschine im Raum Arnsberg/Oberwildflecken unterwegs, wahrscheinlich in weglosem Gelände querfeldein. Bei einem Sturz zog er sich dann Knochenbrüche zu. Er konnte sich aus eigener Kraft bis zu einer Bundeswehrliegenschaft in der Nähe begeben, von wo aus er einen Notruf absetzte, heißt es im Pressebericht der Beamten. Zu den Details seiner Unfallfahrt machte er keine Angaben. Durch Zeugen hofft die Polizei nun, Näheres zu erfahren, vor allem, wo er unterwegs war, und wo er stürzte: Hinweise an die Polizei, Tel.: 09741/6060. pol