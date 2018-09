Kradfahrer stürzt: leicht verletzt

Rollsplitt wurde wohl einem 16-jährigen Kradfahrer am Sonntagnachmittag zum Verhängnis. Wie die Polizei meldete, war der junge Mann mit seinem Leichtkraftrad auf der Staatsstraße 2267 von Langenleiten nach Wildflecken unterwegs. Den ersten Ermittlungen zu Folge kam er vor dem Sturz mit dem Krad am rechten Fahrbahnrand auf Rollsplitt ins Schlingern. Der 16-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in das Krankenhaus Bad Brückenau eingeliefert. Am Krad entstand circa 1500 Euro Schaden. pol