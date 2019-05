Kradfahrer schwer verletzt: Zeugen gesucht

Schwer verletzt wurde ein Kradfahrer bei einem Unfall am Dienstag, gegen 11 Uhr, auf der Kreisstraße 45 zwischen Oberbach und Gefäll. Der 58-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdbeteiligung nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Kraftrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Riedenberg und Oberbach befanden sich mit etwa 14 Mann im Einsatz. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, die sich mit der Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060 in Verbindung setzen. pol