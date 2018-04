Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Auf der Staatsstraße 2258 geriet am Sonntagnachmittag ein 52-Jähriger mit seinem Motorrad in einer abfallenden Linkskurve ins Bankett und stürzte im angrenzenden Straßengraben. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.