Krad geht nach Aufprall in Flammen auf

Am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, fuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer in der Hans-Bördlein-Straße als Vorfahrtsberechtigter in eine Fahrbahnverengung ein, die sich dort aufgrund einer Baustelle befand. Auf der Hälfte der Strecke kam ihm ein 16-Jähriger mit seinem Yamaha Leichtkraftrad entgegen. Der Pkw-Fahrer versuchte nach rechts auszuweichen, jedoch stieß der Krad-Fahrer gegen die hintere linke Seite des Pkw und kam dadurch zu Fall. Gleich danach ging das Krad in Flammen auf. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Oberthulba gelöscht. Allerdings entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ebenfalls ca. 1500 Euro. pol