Kulmbach vor 17 Stunden

treffen

Krabbelverse für Babys

Im Familientreff in der Negeleinstraße findet am Mittwoch, 4. September, von 9.30 bis 11 Uhr ein Mami-Talk statt. In lockerer Gesprächsrunde werden Fragen rund ums Baby besprochen. Dieses Mal geht es ...