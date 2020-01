Die Evangelische Johanneskirche Hallstadt lädt für Samstag, 11. Januar, zu einem ökumenischen Krabbelgottesdienst im Winterwald ein. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Parkplatz unterhalb des Dillerkellers in Dörfleins (Mainleite). Gemeinsam gehen Klein und Groß ein Stück in den dämmrigen Wald, um dort die Geschichte dreier Hirten zu hören, die vom Stall in Bethlehem wieder zurückkehren in ihren Alltag. Danach gibt es Punsch und Plätzchen. red