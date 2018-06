Kottendorf lädt zum Dorffest

Das Dorffest in Kottendorf , dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn (im Bild der Blick auf die Dorfkapelle) im Lautergrund, findet seit vielen Jahren am ersten Wochenende im Juli statt. Von Samstag, 30. Juni, bis Montag 2. Juli, laden die Kottendorfer ihre Gäste zum Festbetrieb mit musikalischer Unterhaltung ein. Los geht es heute ab 18.30 Uhr beim Festbetrieb mit Bernd Kern, ab 21 Uhr tritt die Showtanzgruppe "The Magical Moves" auf. Am morgigen Sonntag ist um 10 Uhr Festgottesdienst, anschließend Mittagessen und nachmittags der Festbetrieb mit den "Köhlertaler Musikanten". Zum Festausklang am Montag ist ab 17 Uhr der Alleinunterhalter "Dieter Nitschke" zu hören. Foto: Günther Geiling